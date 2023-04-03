Eiji Ehara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eiji Ehara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eiji Ehara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eiji Ehara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eiji Ehara 9 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 江原 叡志 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eiji Ehara Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Eiji Ehara'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Eiji Ehara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eiji Ehara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eiji Ehara şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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