Eijiro Takeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eijiro Takeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eijiro Takeda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eijiro Takeda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eijiro Takeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eijiro Takeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eijiro Takeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eijiro Takeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eijiro Takeda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eijiro Takeda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eijiro Takeda 11 Temmuz 1988 tarihinde Kawasaki, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 武田 英二郎 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eijiro Takeda Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBALL FootBiz Consulting yapmaktadır. Eijiro Takeda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 6 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Eijiro Takeda'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Eijiro Takeda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/eijir0711

Eijiro Takeda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eijiro Takeda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Eijiro Takeda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eijiro Takeda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2007 yılında Aoyama Gakuin U

12 Mayıs 2010 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2011 yılında Aoyama Gakuin U

1 Şubat 2011 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2012 yılında JEF Utd. Chiba

31 Ocak 2013 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2013 yılında Gainare Tottori

31 Ocak 2014 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2014 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2015 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2015 yılında Shonan Bellmare

6 Ocak 2018 yılında Yokohama FC

Eijiro Takeda kimdir

Eijiro Takeda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eijiro Takeda şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Nakahara, Yokohama F. Marinos, Aoyama Gakuin University

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Eijiro Takeda nereli

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