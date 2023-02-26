Eilon Yerushalmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eilon Yerushalmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eilon Yerushalmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eilon Yerushalmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eilon Yerushalmi 10 Mart 1997 tarihinde Ramat Gan şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אילון ירושלמי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eilon Yerushalmi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oberta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eilon Yerushalmi'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eilon Yerushalmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eilon Yerushalmi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eilon Yerushalmi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eilon Yerushalmi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Maccabi Netanya

5 Eylül 2017 yılında Hapoel Hadera

30 Haziran 2018 yılında Maccabi Netanya

1 Temmuz 2019 yılında Ness Ziona

5 Şubat 2020 yılında Maccabi Netanya

6 Şubat 2020 yılında H. Umm al-Fahm

31 Temmuz 2020 yılında Maccabi Netanya

26 Ağustos 2021 yılında H. Ramat Gan

1 Temmuz 2022 yılında Ness Ziona

Eilon Yerushalmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eilon Yerushalmi şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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