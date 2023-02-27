Eimantas Dzinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eimantas Dzinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eimantas Dzinga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eimantas Dzinga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eimantas Dzinga 3 Şubat 2003 tarihinde Marijampole şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eimantas Dzinga Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eimantas Dzinga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Eimantas Dzinga'nin FK Panevezys ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eimantas Dzinga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eimantas Dzinga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eimantas Dzinga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eimantas Dzinga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Panevezys B

1 Ocak 2021 yılında Panevezys

Eimantas Dzinga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eimantas Dzinga şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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