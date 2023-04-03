Eimantas Lotuzys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eimantas Lotuzys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eimantas Lotuzys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eimantas Lotuzys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eimantas Lotuzys 20 Haziran 2000 tarihinde Vilnius şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Eimantas Lotužys şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eimantas Lotuzys Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eimantas Lotuzys, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Riteriai B futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai B takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Eimantas Lotuzys'nin FK Riteriai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Eimantas Lotuzys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eimantas Lotuzys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Zalgiris B
1 Ocak 2018 yılında Vytis Vilnius
1 Ağustos 2019 yılında Iona Gaels
25 Mayıs 2020 yılında Baltijos FA
16 Ağustos 2020 yılında Iona Gaels
26 Nisan 2021 yılında DFK Dainava
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
1 Şubat 2022 yılında Riteriai B
Eimantas Lotuzys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eimantas Lotuzys şuan FK Riteriai B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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