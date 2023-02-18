Einar Galilea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Einar Galilea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Einar Galilea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Einar Galilea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Einar Galilea 22 Mayıs 1994 tarihinde Vitoria-Gasteiz şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Einar Galilea Azaceta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Einar Galilea Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Einar Galilea, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Einar Galilea'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Einar Galilea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Einar Galilea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Einar Galilea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Einar Galilea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Depor. Alavés B

2 Şubat 2018 yılında NK Rudes

30 Haziran 2018 yılında Depor. Alavés B

1 Temmuz 2018 yılında FC Sochaux

8 Ocak 2019 yılında Depor. Alavés B

29 Ocak 2019 yılında NK Istra

30 Haziran 2021 yılında Depor. Alavés B

7 Temmuz 2021 yılında NK Istra

Einar Galilea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Einar Galilea şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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