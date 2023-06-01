Einstein IQ’suna sahip olanları bile zorlayan zeka testi! Resimde X’ler K’ler arasında saklanan harfi bulun! Süre başladı

Bu zeka testinde, resimdeki 'X' ve 'K' harf grupları arasında gizli bir harfi bulmanız gerekmektedir. Sadece yüksek IQ'lu kişiler, bu gizli harfi 4 saniye içinde görebilir. Bakalım kaç saniyede bulabileceksiniz. İşte detaylar...

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Einstein IQ’suna sahip olanları bile zorlayan zeka testi! Resimde X’ler K’ler arasında saklanan harfi bulun! Süre başladı

Bu bulmacada, 'X' ve 'K' harf grupları arasında gizli bir harfi bulmanız gerekiyor. Bu bulmacayı çözebilmek için hızlı bir gözlem yeteneği gerekmektedir. Ancak, cevapları hemen altında verildiği için hile yapmamak önemlidir.

Bulmacalar bazen matematik becerileri veya yaratıcı düşünme gerektirmez, sadece gözlem becerilerinizi test etmek için kullanılır. Bu bulmaca zordur, ancak çözmek için daha az zaman ve beyin gücü gerektirir. Cevabı birkaç saniye içinde bulmak gerçekten harika hissettirebilir. Bu zeka oyunu, IQ'nuzu test etmek için eğlenceli bir yol olabilir, ancak gerçek bir IQ testi yapmak, IQ seviyenizi öğrenmek için daha iyi bir seçenektir. Hala aramaya devam ediyorsanız alttaki görselde çözümünü bulabilirsiniz.

İŞTE ÇÖZÜMÜ

TEST

Görseldeki gizli harf, 'X' ve 'K' harfleri arasında bulunmaktadır. 'X' harflerinin olduğu 5. satır ve 'K' harflerinin olduğu 3. sütunda yer almaktadır. Gizli harf 'Y'dir.

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