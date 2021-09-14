Bu sezon ülkemizi Uefa Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe D grubundaki ilk maçında Alman ekibi ile karşı karşıya gelecek. Maçı kazanarak 3 puanı almak ve Avrupa sahnesine iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı lacivertlilerin bu zorlu müsabakasını izlemek isteyenler internette Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ENTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Frankfurt'da, Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak.

ENTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek. Exxen şifreli bir oluşum olduğundan bu maçı izleyebilmek iç.in paket satın almanız gerekmektedir. Satın alma işleminden sonra maç başladığında canlı olarak izleyebilirsiniz.