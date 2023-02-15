Eirik Asante Gayi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Asante Gayi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eirik Asante Gayi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eirik Asante Gayi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eirik Asante Gayi 23 Ocak 2001 tarihinde Eidanger şehrinde doğmuştur. Aslen Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eirik Asante Gayi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remi Wulff yapmaktadır. Eirik Asante Gayi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eirik Asante Gayi'nin IK Brage ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Eirik Asante Gayi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eirik Asante Gayi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eirik Asante Gayi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eirik Asante Gayi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Odds BK II

29 Mayıs 2020 yılında Odds BK

31 Ocak 2022 yılında Brage

Eirik Asante Gayi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eirik Asante Gayi şuan IK Brage takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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