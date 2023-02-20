Eirik Lereng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Lereng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eirik Lereng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eirik Lereng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eirik Lereng 11 Ocak 2001 tarihinde Øvre Årdal şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eirik Lereng Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remi Wulff yapmaktadır. Eirik Lereng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arendal Fotball futbol takımında oynamaktadır. Arendal Fotball takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Eirik Lereng'nin Arendal Fotball ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eirik Lereng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eirik Lereng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eirik Lereng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eirik Lereng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mart 2017 yılında Sogndal IL II

13 Ağustos 2019 yılında Sogndal IL

13 Şubat 2023 yılında Arendal Fotball

Eirik Lereng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eirik Lereng şuan Arendal Fotball takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eirik Lereng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Årdal Fotballklubb (-2017)

Norveç U18 takımında 4 numaralı formasıyla 12 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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