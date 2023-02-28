Eitan Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eitan Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eitan Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eitan Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eitan Ramirez 10 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eitan Ramirez Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eitan Ramirez'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eitan Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eitan Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eitan Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eitan Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Copiapó

Eitan Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eitan Ramirez şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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