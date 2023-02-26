Eitan Ratzon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eitan Ratzon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eitan Ratzon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eitan Ratzon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eitan Ratzon 1 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da איתן רצון şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eitan Ratzon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 9 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Eitan Ratzon'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Eitan Ratzon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eitan Ratzon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eitan Ratzon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eitan Ratzon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında SV Wehen U17

1 Aralık 2014 yılında B. Tubruk U19

1 Temmuz 2017 yılında Hapoel Hadera

1 Temmuz 2018 yılında Hapoel Ikhsal

4 Temmuz 2019 yılında Hapoel Acre

9 Ağustos 2020 yılında H. Beer Sheva

12 Temmuz 2021 yılında H. Kfar Saba

23 Ocak 2022 yılında H. Beer Sheva

24 Ocak 2022 yılında Hapoel Raanana

30 Haziran 2022 yılında H. Beer Sheva

Eitan Ratzon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eitan Ratzon şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eitan Ratzon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Wehen Wiesbaden, Beitar Tubruk

İsrail U17 takımında 13 numaralı formasıyla 10 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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