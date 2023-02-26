Eitan Tibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eitan Tibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eitan Tibi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eitan Tibi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eitan Tibi 16 Kasım 1987 tarihinde Jerusalem şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da איתן טיבי şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eitan Tibi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Eitan Tibi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Eitan Tibi'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eitan Tibi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eitan Tibi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eitan Tibi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eitan Tibi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında B. Jerusalem

2 Ağustos 2007 yılında Hapoel Raanana

30 Haziran 2008 yılında B. Jerusalem

14 Ağustos 2008 yılında FC Ashdod

24 Eylül 2008 yılında B. Jerusalem

25 Eylül 2008 yılında Hakoah Amidar

30 Haziran 2009 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2010 yılında RSC Charleroi

1 Şubat 2011 yılında Kiryat Shmona

1 Ağustos 2012 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2021 yılında H. Beer Sheva

Eitan Tibi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eitan Tibi şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eitan Tibi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Netanya, Beitar Jerusalem

İsrail takımında 21 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.