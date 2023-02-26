Eitan Tibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eitan Tibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eitan Tibi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eitan Tibi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Eitan Tibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eitan Tibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eitan Tibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eitan Tibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eitan Tibi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eitan Tibi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eitan Tibi 16 Kasım 1987 tarihinde Jerusalem şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da איתן טיבי şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eitan Tibi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Eitan Tibi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Eitan Tibi'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eitan Tibi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eitan Tibi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Eitan Tibi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eitan Tibi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında B. Jerusalem

2 Ağustos 2007 yılında Hapoel Raanana

30 Haziran 2008 yılında B. Jerusalem

14 Ağustos 2008 yılında FC Ashdod

24 Eylül 2008 yılında B. Jerusalem

25 Eylül 2008 yılında Hakoah Amidar

30 Haziran 2009 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2010 yılında RSC Charleroi

1 Şubat 2011 yılında Kiryat Shmona

1 Ağustos 2012 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2021 yılında H. Beer Sheva

Eitan Tibi kimdir

Eitan Tibi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eitan Tibi şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maccabi Netanya, Beitar Jerusalem

Eitan Tibi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail takımında 21 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eitan Tibi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Aviv Avraham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aviv Avraham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aviv Avraham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aviv Avraham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammed Tetteh Nortey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Tetteh Nortey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohammed Tetteh Nortey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Tetteh Nortey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oz Bilu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oz Bilu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oz Bilu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oz Bilu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicholas Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicholas Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicholas Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi