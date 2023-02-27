Eitaro Matsuda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eitaro Matsuda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eitaro Matsuda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eitaro Matsuda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eitaro Matsuda 20 Mayıs 2001 tarihinde Kamakura, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 松田 詠太郎 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eitaro Matsuda Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eitaro Matsuda, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Eitaro Matsuda'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Eitaro Matsuda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eitaro Matsuda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eitaro Matsuda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eitaro Matsuda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Yokohama F. M.

2 Şubat 2020 yılında SC Sagamihara

3 Ağustos 2020 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2021 yılında Omiya Ardija

31 Ocak 2022 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2022 yılında Albirex Niigata

31 Ocak 2024 yılında Yokohama F. M.

Eitaro Matsuda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eitaro Matsuda şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.