Eitvydas Prakapas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eitvydas Prakapas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eitvydas Prakapas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eitvydas Prakapas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eitvydas Prakapas 20 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eitvydas Prakapas Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
DFK Dainava Alytus B futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus B takımına - tarihinde katılmıştır. Eitvydas Prakapas'nin DFK Dainava Alytus B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Eitvydas Prakapas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eitvydas Prakapas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eitvydas Prakapas şuan DFK Dainava Alytus B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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