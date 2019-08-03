Ejder meyvesi hasadı başladı!

İlçede yaşayan Mustafa Ceyhun Eker, Gökhan Eker ve Feza Önal, televizyonda görüp araştırdıktan sonra ekimine karar verdikleri ejder meyvesinin ilk hasadını yaptı.

Yaklaşık 3 dönüm alandan 15 bin tropikal meyve toplayan ortaklar, anavatanı Vietnam olan, dondurma yapımında, salatada ve ilaç sanayisinde kullanılan, ağırlığı 300 gramla bir kilogram arasında değişen meyvenin tanesi 20 liradan satıyor.

Mustafa Ceyhun Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, meyvenin yaklaşık 50 günde olgunlaştığını, 3 dönüm alandan yaklaşık 15 bin meyve topladıklarını söyledi. Eker, gelecek yıl bu rakamı 30 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Adedini ortalama 20 liradan sattıkları meyveyi anlaşma yaptıkları bazı yerlere 17 liradan verdiklerini dile getiren Eker, marketlerde ise meyvenin tane fiyatının 40 liraya kadar çıkabildiğini ifade etti.

EJDER MEYVESİ NEDİR? FAYDALARI NELERDİR?

Tropikal bir meyve olan ejder meyvesi ülkemizde son zamanlarda popüler olmaya başladı. Kaktüs ailesine ait olan ejder meyvesi hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Peki ejder meyvesi nedir? Ejder meyvesinin faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizin detayında bulabilirsiniz.

Dragn fruit, pitaya gibi isimlerle bilinen Ejder meyvesi, kültür bir meyve türüdür. Çin, Endonezya ve Vietnam gibi ülkelerde sıklıkla tüketilen bu meyve türü ülkemizde son 5 yıldır popüler olmaya başladı. Tropikal bir tür olan ejder meyvesi her yerde yetişmez. Ancak Mersinde üretimine başlandı. Az olmasına rağmen büyük bir ilgi gören ejder meyvesi, eski çaplardan beridir.

Alternatif tıpta sıkça kullanılırdı. Ekşi ve ferahlatıcı bir tada sahip olan ejder meyvesinin içindeki etli kısım tüketilir. Dış kısmı sert olan bu besinin tüketim şekli ananas ile aynıdır. Amerika topluluklarından biri olan Kızılderililer, ejder meyvesini enerji kaynağı olarak görüyorlardı. İçeriğinde susam benzeri küçük siyah çekirdekler bulunuyor. Çiğ olarak tüketilen ejder meyvesi, kalorisi oldukça düşüktür. İçeriğindeki etli kısımın suyu çıkartılarak da tüketilebilir. Aynı zamanda tatlı ve kokteyl yapımlarında da kullanılır. Yüksek C vitamini, potasyum, kalsiyum ve magnezyum içermektedir

Ejder meyvesinin faydaları

Ejder meyvesinin düşük kalorili ve lifli yapıda olması onun diyet listelerinde popüler olmasını sağlamaktadır. Lif ve mineral yönünden zengin ejder meyvesi, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve yüksek oranda C vitamini içermektedir. Yüksek kalsiyum kaynağı olması nedeniyle, kemiklerin güçlenmesinde etkilidir. Ejder meyvesi vücudun nem dengesini kontrol altında tutmaktadır. Özellikle mevsim değişimlerinde ejder meyvesi yiyerek genel vücut sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Ejder meyvesi nasıl yenir?

Oval biçimde, pembe renkli ve kalın bir kabuğu olan ejder meyvesini, muz gibi kolay bir şekilde soyarak çekirdekleriyle birlikte yiyebilirsiniz. Ejder meyvesinin çekirdekleri, kivide olduğu gibi küçük siyah tanecikler halindedir. Meyvenin kavun ile kivi karışımı bir tadı vardır. Farklı bir deneyim için ikiye bölünmüş ejder meyvesini kaşık kaşık yemeyi de deneyebilirsiniz.

Tayvan mutfağında, pirinç yerine ejder meyvesi de kullanılmaktadır.

Ejder meyvesi nasıl muhafaza edilir?

Ejder meyvesinin 7 ºC’de %80 – %90 nem oranına sahip bir ortamda muhafaza edilmesi önerilmektedir.