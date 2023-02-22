Ejeh İsaiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ejeh İsaiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ejeh İsaiah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ejeh İsaiah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ejeh İsaiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ejeh İsaiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ejeh İsaiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ejeh İsaiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ejeh İsaiah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ejeh İsaiah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ejeh İsaiah 19 Eylül 2002 tarihinde Abuja şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ejeh İsaiah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ejeh İsaiah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Ejeh İsaiah'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ejeh İsaiah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ejeh İsaiah kimdir

Ejeh İsaiah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ejeh İsaiah şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Ejeh İsaiah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya takımında 4 numaralı formasıyla 10 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Nijerya U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Ejeh İsaiah nereli

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