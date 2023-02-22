Ejike Uzoenyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ejike Uzoenyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ejike Uzoenyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ejike Uzoenyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ejike Uzoenyi 23 Mart 1992 tarihinde Aba şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Christantus Ejike Uzoenyi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ejike Uzoenyi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer As yapmaktadır. Ejike Uzoenyi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 28 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ejike Uzoenyi'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ejike Uzoenyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ejike Uzoenyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ejike Uzoenyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ejike Uzoenyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Enyimba Aba

1 Temmuz 2008 yılında Enugu Rangers

31 Ocak 2013 yılında Rennes B

30 Haziran 2013 yılında Enugu Rangers

20 Şubat 2014 yılında Sundowns

21 Şubat 2014 yılında Enugu Rangers

30 Haziran 2014 yılında Sundowns

15 Şubat 2017 yılında Bidvest Wits FC

9 Ağustos 2017 yılında Ajax Cape Town

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

28 Şubat 2020 yılında Zvijezda 09

28 Eylül 2021 yılında Enugu Rangers

Ejike Uzoenyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ejike Uzoenyi şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Ejike Uzoenyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 3 gol atmıştır.

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