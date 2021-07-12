Ek 40 bin atama olur mu 2021? Ek 40 bin atama nedir, olacak mı 2021? MEB ek atama yapacak mı?

20 bin öğretmen atamasından sonra atanamayan öğretmen adayları büyük üzüntü yaşadı. 2021'de ek 40 bin atama yapılmasını talep ediliyor. Atama bekleyen öğretmen adayları #Ek40BineBayramMüjdesi hastagı açarak Ek 40 bin atama istiyor. Peki Ek 40 bin atama olur mu 2021? Ek40 bin atama nedir, olacak mı 2021? MEB ek atama yapacak mı?

EK 40 BİN ATAMA OLUR MU 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 bin öğretmen ataması yapacağı açıklaması ile bazı öğretmen adayları sevinirken bazıları da rakamın beklentilerin altında kaldığı ifade etti. Koronavirüs salgını döneminde özellikle eğitim alanında öğretmen açığı gözler önüne serilmişti. Atama bekleyenler de de bu yıl ek 40 bin atama ile bu açığın giderilmesini istiyor.

EK BİN ATAMA NEDİR, OLACAK MI 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada atamalara ilişkin, "Eğitim fakültelerinden mezun olan, farklı branşlardaki öğretmenlerimiz elbette atanmak istiyorlar. Bu beklenti son derece meşru ve haklı. Bir gelecek kurmak istiyorlar. Bu konuda da örgütleniyorlar. Bu programları takip ediyorlar. Seslerini yüksek duyurmaya çalışıyorlar. Bu onların doğal hakları. Elbette biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak daha çok öğretmen atama konusunda girişim, çaba ve taleplerimiz var. Bütçe imkanları çerçevesinde bu sene 20 bin atamayla ilgili ilanda bulunduk. Geçen ve ondan önceki sene 40 bindi. Daha fazla olması noktasında elbette beklentiler var. Hepimiz bu konuları konuşuyoruz. Gittiğim illerde temsilcilerle sohbet ediyoruz. Öğretmen atama sayımızın yükselmesi konusunda her zaman doğal talebimiz var." demişti.

MEB EK ATAMA YAPACAK MI?

2021 yılında MEB'in öğretmen ek atamalarının yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

İşte Twitter'da yapılan bazı paylaşımlar;