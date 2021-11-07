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Ek Bileziği ne demek, TDK'ya göre Ek Bileziği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ek Bileziği kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ek Bileziği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ek Bileziği nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ek Bileziği kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ek Bileziği ne demek, TDK'ya göre Ek Bileziği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ek bileziği ne demek? Ek bileziği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ek bileziği kelimesi. Peki ek bileziği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ek bileziği nedir, ek bileziği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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EK BİLEZİĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ek bileziği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ek bileziği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki boruyu birbirine eklemekte kullanılan bağlantı parçası, manşon

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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