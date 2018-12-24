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  3. (Ek bilgi ve fotoğrafla) - Müjdat Gezen adliyeye götürülüyor

(Ek bilgi ve fotoğrafla) - Müjdat Gezen adliyeye götürülüyor

HAKKINDA başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor.

(Ek bilgi ve fotoğrafla) - Müjdat Gezen adliyeye götürülüyor

HAKKINDA başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor. Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Müjdat Gezen, ifadesi alınmak üzere Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor. Polis aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen kendi aracıyla polis eşliğinde adliyeye gidiyor.

(FOTOĞRAF)

DHA

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