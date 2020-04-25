(Ek bilgilerle) BAKIRKÖY'DE HAREKETLİ DAKİKALAR 

Bakırköy'de Marmaray raylarına oturarak sırt çantasında bomba olduğunu söyleyen bir kişi hareketliliğe neden oldu. Yaklaşık bir saat sonunda ikna olan kişi gözaltına alınırken, çantasından giysi çıktı. Kasten yaralamadan suç kaydı bulunduğu öğrenilen Gökhan B. "nin ilk ifadesinde işlerinin yolunda gitmemesinden dolayı psikolojik sorunlarının olduğunu, ailesiyle de problemleri olduğundan dolayı intihara kalkıştığını söylediği öğrenildi

Bakırköy'de Marmaray'ın Yenimahalle durağı yakınlarında raylara oturan bir kişi sırt çantasında bomba olduğunu söyledi. Güvenlik görevlileri ve vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra özel Harekat, bomba imha uzmanı ve müzakereci poliste sevk edildi. Bir süre raylarda oturan kişi polislere uzak durmalarını, çantasında bomba olduğunu söyledi. Daha sonra oturduğu yerden kalkan genç çantasını da alarak Bakırköy durağına doğru yürümeye başladı. Burada da üst geçit altında bekleyen kişi müzakereci polislerin ikna etmesiyle yaklaşık 1 saatin arından polis ekiplerine teslim oldu. Uzman ekipler çantayı ve oturduğu yerde bıraktığı kutu üzerinde incelemelerde bulundu. Çantadan giysi çıkarken, kutunun ise boş olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen 29 yaşındaki Gökhan B. "nin polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde 7 yaşında kas hastalığı geçirdiğini ve o günden beri hastalığıyla ilgili sıkıntılar yaşadığını, işlerinin yolunda gitmemesinden dolayı psikolojik sorunlarının olduğunu, ailesiyle de problemleri olduğundan dolayı intihara kalkıştığını söylediği öğrenildi. Gökhan B.'nin kasten yaralamadan suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, hakkında "Halkı Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit" suçundan işlem başlatıldı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri de bir süre aksadı.

Görüntü Dökümü:

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-Raylara oturan gençten görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Özel harekat polislerinden görüntü

-Evlerinden olayı izleyen vatandaşlar

-Gencin diğer durağa yakın noktada beklemesi

-Polise teslim olması

-Gözaltına alınarak araca bindirilmesi

-Çantasından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Kaynak: DHA