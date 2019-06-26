(Ek bilgilerle) Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile ilgili şok karar!

Dünya Bisiklet Birliği (UCI) yönetimi 19 Haziran 2019 tarihinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda yeterli profesyonel takım yarıştıramadığı için 2020 yarışma takviminden Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu çıkardığını açıkladı.

Dünya Bisiklet Birliği yönetimi, World Tour 2020 takvimini açıklarken Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu takvimden çıkardığını kendi resmi sitesinden yayınladı.

UCI, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından gelecek yıl 56'ncı defa düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun peş peşe 2 yıl 10 profesyonel takım şartını yerine getirmediği için yarışma takviminden çıkardı.

Eski başkan Emin Müftüoğlu'nun federasyon başkanlığı döneminde UCI yönetiminde yer alıyordu. Ancak Müftüoğlu'nun başkanlıktan gitmesiyle yeni gelen başkan Erol Büyükbakırcı döneminde UCI yönetiminde Türkiye temsil edilmiyordu.

Öte yandan UCI tarafından profesyonel ligden düşürülen Türkiye'nin kaçıncı kategoriye düştüğü, eylül ayında yapılacak olan yönetim kurulu toplantısından sonra açıklanacak.

DHA