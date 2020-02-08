(Ek bilgilerle) PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN ENKAZI KALDIRILMAYA BAŞLANDI 

-Uçağın kuyruk bölümü alınırken, enkaz kaldırma çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi.

SABİHA Gökçen Havalimanı'nında pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları başladı. İlk etapta uçağın kuyruk bölümü kesilerek, kaldırılırken çalışmalara ara verildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Sabah saatlerinde enkazın bulunduğu alana Amerika Birleşik Devletleri'nden 11 kişilik heyet gelmiş ve incelemelerde bulunmuştu. Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer aldığı heyetin incelemelerinin sona ermesinin ardından enkazın kaldırma çalışmaları başlatıldı. Öncelikle uçağın kuyruk bölümüne itfaiye merdiveniyle çıkan ekipler enkazı kaldırmak için halat bağladı. Kuyruk bölümü vince bağlanarak kaldırıldı. Kuyruğun kaldırılmasıyla bugünlük çalışmalar sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Uçağın enkazı

-Ekiplerden görüntü

-Ekiplerin itfaiye merdiveniyle uçağın kuyruk bölümüne çıkmaları

-Kuyruk bölümüne halat bağlamaları

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA