(ek bilgilerle) Sultanbeyli'de sondaj makinesi hırsızlığı kamerada

Sultanbeyli'de sondaj makinesi hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de Jeoloji mühendisi İlker Balık'ın sondaj makinesi çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sondaj makinesinin bir TIR'a yüklenerek götürüldüğü görülüyor. Balık, sondaj makinesinin satış pazarlığı yaptığı kişiler tarafından çalındığı belirterek suç duyurusunda bulundu. Polisin görüntülerden yola çıkarak gözaltına aldığı iki kişinin, ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

"BİZLE PAZARLIK YAPAN ARKADAŞLAR MAKİNEYİ ALMIŞ GÖTÜRMÜŞ"

Sondaj makinesi çalınan Jeoloji Mühendisi İlker Balık, "Maden arama işi yapıyorum. İki tanede kardeşimle ortak sondaj arama makinemiz var. Malkara'da bir işimiz vardı onu bitirdikten sonra Elazığ'da başka bir işi aldım. Elazığ'daki işe devam ederken Malkara'daki makineyi Sultanbeyli'ye bakım yapmak üzere getirdim. Burada bakımları yapıldı. Makinenin biri fazla gelince satmaya karar verdik. Bu satmayı duyan arkadaşlar irtibata geçti bizle. Makineye bir değer biçtik. 2-3 gün konuşmamız sürdü. 174 bin ila 200 bin euro arası bir makine. Pazarlığımızı yaptık ve anlaşamadık arkadaşlarla. Makineyi Elazığ'a götürmeyi istedim. Bir gittik ki makine yok yerinde. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdik. Sonra bir iş yerinin makineyi gören güvenlik kamerası olduğunu tespit ettik. Görüntülere bir baktık bizle pazarlık yapan arkadaşlar makineyi almış götürmüş. Bu süreçten sonra şüphelileri emniyete getirildiler. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar." dedi.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA