İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. (Ek bilgilerle) Yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

(Ek bilgilerle) Yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İSTANBUL'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri ile İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

(Ek bilgilerle) Yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İSTANBUL'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri ile İDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, "Bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.

İDO'nun ise sis ve olumsuz hava koşulları nedeniyle

Bursa-Yenikapı 07:30,

Yenikapı-Bursa 07:30,

Yalova-Pendik 07:00,

Pendik-Yalova 07:00,

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferleri iptal edildi.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.