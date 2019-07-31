(ek bilgilerle)Salda Gölü ihalesine 7 firma teklif verdi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Burdur'da yapılacak Salda Gölü Millet Bahçesi'nin ihalesi bugün yapıldı.

Burdur İli Yeşilova İlçesi, Salda Gölü Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19'uncu maddesinde belirtilen "Açık İhale Usulüö ile bugün gerçekleştirildi. TOKİ'nin İstanbul Halkalı'da bulunan ek hizmet binasında yapılan ihaleye 7 istekli firma teklif verirken, değerlendirme sürecinin ardından kazanan firma ile sözleşme imzalanıp millet bahçesinin yapımına başlanacak.

PROJE HAKKINDA

Millet bahçesindeki donatılar, Salda Gölü kumsalına yaklaşık 300 metre mesafede olup, günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatılar yer alacak. Böylelikle günübirlik kullanımdaki kirlilik önlenerek doğal doku korunarak Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacak.

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DHA