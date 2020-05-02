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  3. Ek fotoğraf //Bahçelievler'de balkondan bakan Suriyeli kız başına isabet eden kurşunla öldü

Ek fotoğraf //Bahçelievler'de balkondan bakan Suriyeli kız başına isabet eden kurşunla öldü

(FOTOĞRAF)

Ek fotoğraf //Bahçelievler'de balkondan bakan Suriyeli kız başına isabet eden kurşunla öldü

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA




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