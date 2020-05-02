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Ek fotoğraf //Bahçelievler'de balkondan bakan Suriyeli kız başına isabet eden kurşunla öldü
Ek fotoğraf //Bahçelievler'de balkondan bakan Suriyeli kız başına isabet eden kurşunla öldü
(FOTOĞRAF)
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(FOTOĞRAF)
Kaynak: DHA
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