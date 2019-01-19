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/ ek fotoğraflar// Kuzey Marmara Otoyolunda otobüs devrildi
/ ek fotoğraflar// Kuzey Marmara Otoyolunda otobüs devrildi
Kuzey Marmara Otoyolunda otobüs devrildi (1)
Kuzey Marmara Otoyolunda otobüs devrildi (1)
DHA
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.