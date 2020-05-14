(ek görüntülerle) İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Sis özellikle boğaz çevresinde etkisini sürdürdü. İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesi oldukça düştü. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nunda da yer ye etkili oldu. Sis, Sarayburnu, tarihi yarımada ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde güzel görüntüler oluşturdu.

EK GÖRÜNTÜ

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-Boğazdan detay

-Gemilerden detay

-FSM köprüsünden detay

-Genel ve Detaylar

Görüntü Dökümü:

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-Sis altındaki Boğaz

-Sarayburnu'nun Karaköy'den görünüşü

-Topkapı Sarayının sis altındaki görüntüsü

-D-100 Karayolu'nda detaylar

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden detaylar

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA