Ek göstergesi 3600 olanların emekli maaşları ne kadar olacak?

Kamuda aylık seviyesi bakımından 1.Dereceye ulaşan ve yükseköğrenim mezunları 3600 ek göstergeden yararlanma hakkında sahip olabiliyor. Kamu Ajans'ın haberine göre bu kapsamda 3600 ek göstergeye hak kazanmış, hizmet süresi 25 ile 40 yıl aralığında olan ve 1/4 oranında emekliye ayrılacak olan kamu görevlilerinin alacakları tazminattan yararlanma durumları dikkate alınarak yılın ikinci yarısında alacakları emekli maaş miktarı belli oldu. Detaylar haberimizde...

-Emekli aylığı hesabına, emekli aylığının %4’ü oranındaki ek ödemeler dahil edilmiştir. *Kadrosuzluk tazminatı ödemeleri ile bazı emeklilere aylık 100 TL tutarında yapılan ödeme, Tabloda emekli maaşı miktarına dahil edilmemiştir.

-Uzman tabip ve uzman diş tabiplerine ödenen aylık 2626 TL, uzman olmayan tabip ve diş tabiplerine ödenen aylık 2008 TL tutarındaki ilave emekli maaşı tutarları dikkate alınmamıştır.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge, memurların, aylık maaşları ve emekli olduktan sonra alacakları aylıkları ve ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük bir rol taşıyan unsurdur. Yüksek olan ek gösterge emekli aylığı ve ikramiyenin yüksek olması anlamına gelir. Bu sebeple memur mesleklerinde bulundukları unvanlarının ek göstergede olmasını isterler. Gösterge farklılıkları nedeniyle 3600'e tabii olan bir memur ile 2500'e tabii olan memurun alacağı maaş ve zam miktarları aynı olmayacaktır. 3600 ek gösterge henüz çıkmazken beklenen gelişme yaşanırsa öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.