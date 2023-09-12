Ek tercihler başladı: “Ek yerleştirme ücretini yatırmayı unutmayın”

YKS üniversite yerleştirme sonuçları sonrası henüz bir üniversiteye yerleşemeyen ve herhangi bir tercihte bulunmayan öğrenciler için ek tercih işlemleri başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ek tercihler başladı: “Ek yerleştirme ücretini yatırmayı unutmayın”

YKS üniversite yerleştirme sonuçları sonrası henüz bir üniversiteye yerleşemeyen ve herhangi bir tercihte bulunmayan öğrenciler için ek tercih işlemleri başladı. Ek yerleştirme süreciyle ilgili detayları paylaşan Tercih Uzmanı Ergin Sarar, "Ek kontenjanlarda tercih yapan aday öğrenciler tercih yaptıktan sonra ek yerleştirme ücretini yatırmadığı takdirde yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılıyor" diye konuştu.

YKS ek yerleştirme süreci başladı. 17 Eylül'e kadar sürecek olan ek yerleştirme başvuruları hakkında Tercih Uzmanı Ergin Sarar önemli bilgiler paylaştı. Sarar, "Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan programları tercih etmek isteyen öğrencilerin ilgili puan türüne eşit veya yüksek puana sahip olan öğrenciler tercih yapabilecekler" dedi.

Sarar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan bölümleri ilgili YKS puan türünde puanı olan adaylar tercih yapabilecekler. Başarı sıralaması şartı olan bölümlerin ek kontenjanda tercih işlemlerinde yine başarı şartı aranmaktadır. Örneğin; Yazılım mühendisliğini ek kontenjanda tercih etmek isteyen aday ilk 300 binde olması ve oluşan en küçük puana sahip olması gerekmektedir."

"24 tercih hakkı bulunuyor"

İlk yerleştirmede bir üniversiteyi kazanan ve kaydını yaptırmayan öğrencilerin ek kontenjanda tercih işlemi yapamayacağını ifade eden Sarar, "Önemli hususlardan biri de, Ek kontenjanlarda tercih yapan aday öğrenciler tercih yaptıktan sonra ek yerleştirme ücretini yatırmayanların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılıyor. Adaylar Ek kontenjan döneminde 24 tercih hakkı bulunuyor" dedi.

"OBP yarı yarıya düşecek"

Merkezi yerleştirme ile bir programa kayıt hakkı kazanıldığı takdirde kaydın gerçekleştirilmesinin büyük önem arz ettiğini söyleyen Doğuş Üniversitesi Tercih Uzmanı Ergin Sarar, Çünkü kazandığınız programa kaydolmamanız halinde 2024 YKS sınavına girdiğinizde 2024 yılında OBP'nız yarı yarıya düşecektir. Kazanan öğrenci Çift anadal imkanı ile aynı anda iki diploma programını başarı şartlarını sağladığı taktirde okuyabilecektir. Öğrenci istemediği bölümü kazanmış ise kurum içi yatay geçiş imkanı ile başarılı şartını sağladığı takdirde farklı bölümlere geçebilecektir. Öğrencilerimize tavsiyemiz bu tür imkanlardan kazandıktan sonra faydalanmaları" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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