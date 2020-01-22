Yunanistan'da ilk kadın Cumhurbaşkanı olan Ekaterini Sakelaropulu internette araştırılmaya başlandı. Peki Ekaterini Sakelaropulu kimdir? Kaç yaşında? Yunanistan Cumhurbaşkanı kimdir? Tüm merak edilenler haberimizde...

EKATERİNİ SAKELAROPULU KİMDİR?

Ekaterini Sakellaropoulou 1956 yılında Selanik'te doğdu. 1978'de Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çalışmalarını tamamladı. Sorbonne, Paris II Üniversitesi'nde Danıştay'dan (Yunanistan Yüksek Mahkemesi) izinsiz olarak yasal eğitimini tamamladı.

Sakellaropoulou, 2015 yılından beri Yunan Çevre Hukuku Derneği'nin başkanı olarak görev yapıyor ve Thessaly'deki Acheloos Nehri'nin saptırılması ve Atina'daki Alexandras Caddesi'ndeki tarihi mülteci binalarının korunması da dahil olmak üzere çevreyle ilgili önemli davalarda aktif olarak çalışıyor. Birçok kitabın yazarı olarak, eğitim danışmanı ve Dışişleri Bakanlığı ile birlikte yargıçlar birliğine katılmanın yanı sıra öğretim konusunda geniş deneyime sahiptir.

Eğitiminin ardından farklı kurumlarda çalışan 64 yaşındaki Sakelaropulu, Cumhurbaşkanlığı görevinden önce Yargıtay başkanı olarak görev alıyordu.

17 Ekim 2018’de görevine başlayan ve 15 Ocak'ta Başbakan Kiriakos Miçotakis tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Sakelaropulu, 2018'den bu yana Danıştay Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Sakelaropulu sık sık akademik makale ve yazılar yazarak gündeme geliyordu. Sakelaropulu özellikle çevre, azınlık ve göçmen hakları üzerindeki hassasiyeti ile tanınıyor.

EKATERİNİ SAKELAROPULU İLK KADIN CUMHURBAŞKANI OLDU

15 Ocak tarihinde Başbakan Kiriakos Miçotakis tarafından aday gösterilen Ekaterini Sakelaropulu Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Yunanistan'da kısa süre önce değişiklik yapılan Anayasa maddesine göre, 300 sandalyeli parlamentoda yapılacak seçimi kazanan Ekaterini Sakelaropulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi. Sakelaropulu parlamentoda 261 oy aldı.

Seçimdeki tek aday Sakelaropulu'yu Yeni Demokrasi, Syriza ve Kinal partileri destekledi.

Yunanistan'da 15 Ocak'ta Başbakan Kiriakos Miçotakis tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Sakelaropulu, 2018'den bu yana Danıştay Başkanlığı görevini yürütüyordu.

64 yaşındaki Sakelaropulu sivil özgürlükler, çevre, azınlık ve mülteci sorunları gibi konulardaki hassasiyetiyle tanınıyor.

YUNANİSTAN NASIL BİR ÜLKEDİR?

Yunanistan, Balkanlar'da bir ülkedir. Yunanistan'ın nüfusu 2017 itibarıyla yaklaşık 10,768 milyon kişidir. Başkenti ve en büyük şehri Atina iken ikinci en kalabalık şehri Selanik'tir.

Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişiminde konumlanan Yunanistan, Balkan Yarımadası'nın güney ucunda yer alır ve kuzeybatıda Arnavutluk, kuzeyde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Bulgaristan, kuzeydoğuda ise Türkiye ile sınır komşusudur. Dokuz coğrafi bölgeden oluşur: Ege Adaları, Epir, Girit, İyonya Adaları, Makedonya, Mora, Orta Yunanistan, Teselya ve Trakya. Anakaranın doğusunda Ege Denizi, batısında İyonya Denizi, güneyinde Girit Denizi ve Akdeniz yer alır. Yunanistan, 227 tanesinde yaşanılan çok sayıda adaya sahiptir ve 13.676 km uzunluğundaki kıyı şeridiyle bu alanda Akdeniz Havzası'nda birinci, dünyada ise on birinci sıradadır. Yüzde sekseni dağlık olan ülkenin en yüksek dağı 2.918 metrelik Olimpos Dağı'dır.