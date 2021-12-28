Ekelik ne demek, TDK'ya göre Ekelik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ekelik ne demek? Ekelik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ekelik kelimesi. Peki ekelik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ekelik nedir, ekelik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EKELİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ekelik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ekelik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eke olma durumu

