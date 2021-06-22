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Ekim Alptekin kimdir? Ne iş yapıyor? Ekim Alptekin Sezgin Baran Korkmaz ilişkisi ne?

Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar arasında yaşanan Artı 1 Tv tartışması Ekim Alptekin'i de gündeme getirdi. Kanalın kuruluşunda arka planla yer aldığı iddia edilen Ekim Alptekin kimdir? Ne iş yapıyor? Ekim Alptekin Sezgin Baran Korkmaz ilişkisi ne? İşte yanıtları...

Ekim Alptekin kimdir? Ne iş yapıyor? Ekim Alptekin Sezgin Baran Korkmaz ilişkisi ne?

Artı 1 Tv skandalı gazeteci Yılmaz Özdil'in ortaya attığı bir iddia ile gündeme taşındı.  Özdil, kuruluşunda Uğur Dündar'ın da olduğu Artı 1 TV'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın desteği ile kurulduğunu ima etti. Resmi belgelerde Düzey Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş'ye ait görünen kanalın kurucusu Türk gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu. Ancak kanalın kuruluşunda Uğur Dündar, Erdoğan Toprak ve Ekim Alptekin isimlerinin de etkili olduğu biliniyor. Artı 1 TV tartışmalarının gündem olmasıyla Ekim Alptekin kimdir? Ne iş yapıyor? Ekim Alptekin Sezgin Baran Korkmaz ilişkisi ne? sorularının yanıtları araştırılmaya başladı. Yanıtlarını haberimizde derledik...

Ekim Alptekin kimdir? Ne iş yapıyor? Ekim Alptekin Sezgin Baran Korkmaz ilişkisi ne?

EKİM ALPTEKİN KİMDİR? NE İŞ YAPIYOR? 

Yılmaz Özdil, Artı1 TV'nin kuruluşunda finansörün Ekim Alptekin olduğunu iddia ederek, Alptekin ile Sezgin Baran Korkmaz ilişkisine dikkat çekti. İkili arasında ortaklık ilişkisi bulunduğu iddia edilirken, Artı 1 Tv bir anda tartışmaların merkezi haline geldi. Bilindiği gibi Sezgin Baran Korkmaz kara para aklamak ile suçlanıyor. Dolayısıyla Ekim Alptekin'in Korkmaz ile ilişkisinin bulunması ve Artı 1 kanalının finansörü olması, işleri farklı bir boyuta taşıyor. Yılmaz Özdil'in gündeme taşıdığı, Uğur Dündar'ın ateş püskürdüğü iddialar sonrasında hayatı araştırılmaya başlanan Ekim Alptekin Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ın da eski eşidir. 

Ekim Alptekin kimdir? Ne iş yapıyor? Ekim Alptekin Sezgin Baran Korkmaz ilişkisi ne?

1977 doğumlu olan 44 yaşındaki Alptekin, gayrimenkul, havacılık ve danışmanlıkla alanlarında faaliyet gösteren iş adamıdır.  Halen Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) Başkanı ve Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesinin savunucusudur. 

1980 darbesi sonrası ailesiyle Hollanda'ya göç eden Alptekin, eğitim hayatını da Avrupa'da tamamlamıştır. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde ve Temsilci Tom Lantos'ta personel olarak çalışmak üzere dokuz aylık bir burs aldı. 2005 yılında Alptekin, polis helikopterleri için güvenlik kameraları da dahil olmak üzere, Türkiye hükümetine terörle mücadele ekipmanı ve danışmanlık hizmetleri sağlayan bir işe başladı.

Ekim Alptekin kimdir? Ne iş yapıyor? Ekim Alptekin Sezgin Baran Korkmaz ilişkisi ne?

EKİM ALPTEKİN SEZGİN BARAN KORKMAZ İLİŞKİSİ NE?

Hakkında uluslararası nitelikle suçlamalar bulunan Alptekin'in, Sezgin Baran Korkmaz ile iş ilişkisi bulunduğu iddialar arasında... Daha öncesinde Alptekin ile ilgili, Türkiye'de ve ABD'de kara para aklamak suçlamasıyla hakkında dava açılan Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı olduğuna ilişkin haberler çıktı.

Ortalık karıştı! Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil birbirine girdi! "Cenazeme bile gelmeyeceksin"

Birbirlerinden abi-kardeş diye bahseden ve yakın dostlukları ile bilinen gazeteciler Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil, birbirlerine girdi. Özdil, kuruluşunda Uğur Dündar'ın da olduğu Artı 1 TV'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın desteği ile kurulduğunu ima etti. Uğur Dündar ise iddialar karşısında resmen çıldırdı.

{TITLE_STRIP}Ortalık karıştı! Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil birbirine girdi! "Cenazeme bile gelmeyeceksin"

Artı 1 Tv kimin, kim kurdu? Yılmaz Özdil Artı 1 Tv iddiası nedir?

Yakın dostlukları ile bilinen, Türkiye'nin tanınmış gazetecilerinden Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil, Artı 1 Tv tartışması yüzünden birbirlerine girdi. Artı 1 Tv kimin, kim kurdu? Yılmaz Özdil Artı 1 Tv iddiası nedir? 

{TITLE_STRIP}Artı 1 Tv kimin, kim kurdu? Yılmaz Özdil Artı 1 Tv iddiası nedir?

 

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