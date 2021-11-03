Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı! Yıllık enflasyon yüzde 19,89 oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay yaptığı enflasyon açıklamasını Ekim ayı için de gerçekleştirdi. Buna göre Tüketici fiyat endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,89 artış gösterdi. TÜİK verilerine göre Ekim ayında ise aylık enflasyon yüzde 2,39 oldu. Ekim'de yıllık çekirdek enflasyon yüzde 16,82'ye düşerken, politika faizi üzerinde gerçekleşti. Ekim'de üretici fiyatlarında da sert artış olduğu gözlemlendi. Buna göre üretici fiyat endeksi Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 5,24 arttı. Üretici fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 46,31 olarak belirlendi. Bu rakamın 2002 Haziran ayından bu yana belirlenen en yüksek yıllık üretici enflasyonu olduğu ifade edildi.

FİYATLAR YÜZDE 3,29 ARTTI

İTO'nun yayımladığı verilere göre perakende fiyatlar Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,76 oranında arttı. Bununla birlikte 2003'ten bu yana endekste en yüksek yıllık artış 2012'ye kadar giden veri setinin en yüksek yıllık enflasyonu gözlemlendi. Aylık baz incelendiğinde ise fiyatların yüzde 3,29 arttığı görüldü.

TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSİNDEKİ YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Ekim ayında perakende fiyatlarda gıda yüzde 4,22, kültür, eğitim ve eğlence yüzde 3,55, konut harcamaları ise yüzde 3,25 oranında aylık artış yaşadı.

Üretici fiyatları için gösterge olarak okunan toptan eşya fiyat endeksindeki artışın Ekim'de de devam ettiği kaydedildi. Bununla birlikte toptan eşya fiyat endeksi aylık yüzde 2,76 yıllık yüzde 29,12 arttı. Eylül ayında ise bu endeks aylık yüzde 2,90, yıllık ise yüzde 28,72 olarak kaydedilmişti. Aynı şekilde TÜRK-İŞ'in gıda enflasyonu göstergeleri de yukarı yönlü seyrine devam etti.

ASGARİ GIDA HARCAMASI ARTTI

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarında bir önceki aya göre yüzde 1,45 oranında artış yaşandı. Yılın ilk on ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 19,43 oranında gerçekleşti.

Gıda enflasyonunda artış oranı, son on iki ay itibariyle yüzde 24,61 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 19,95 olarak hesaplandı.