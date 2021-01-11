Ekim ayı işsizlik oranı | İşsizlik rakamları | İstihdam oranı Ekim 2020

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığı rakamlar sonucunda, Ekim 2020'ye ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Yetkililer tarafından hazırlanan rapora göre işsiz kişi sayısında azalma olduğu saptanırken internet kullanIcıları arama motorlarında, Ekim ayı işsizlik oranı | İşsizlik rakamları Ekim 2020 konularını araştırmaya başladı. İşte Ekim ayı işsizlik rakamları...

EKİM AYI İŞSİZLİK ORANI | İŞSİZLİK RAKAMLARI EKİM 2020

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı ekim döneminde yüzde 12,7 oldu. TÜİK’in açıkladığı işsizlik oranı, bir önceki döneme göre 0,7 puan düşüş yaşadı. Açıklamaya göre istihdam, geçen yılın aynı dönemine karşılık bu yıl yaklaşık 900 bin kişi daraldı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile %12,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %14,8 oldu.

SEKTÖRLERE GÖRE İŞSİZLİK RAKAMLARI EKİM 2020

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin kişi, istihdam oranı ise 2,3 puanlık azalış ile %43,6 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin, sanayi sektöründe 82 bin, hizmet sektöründe 684 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 110 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,6'sı tarım, %20,3'ü sanayi, %6,4'ü inşaat, %55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI EKİM 2020

İşgücü 2020 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 288 bin kişi azalarak 31 milyon 452 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,0 puanlık azalış ile yüzde 50,0 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞMA ORANI EKİM 2020

Ekim 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,9 puan azalarak yüzde 31,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,6 puan azalarak yüzde 19,9 oldu.

15 - 64 YAŞ İŞSİZLİK ORANI EKİM 2020

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 13,0, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,9 puanlık azalışla yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 2,0 puanlık azalışla yüzde 48,5, işgücüne katılma oranı ise 2,9 puanlık azalışla yüzde 55,7 oldu.

GENÇ NÜFUS İŞSİZLİK ORANI EKİM 2020

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 24,9, istihdam oranı ise 2,2 puan azalarak yüzde 30,6 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 3,0 puanlık azalışla yüzde 40,8 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puanlık artışla yüzde 27,6 seviyesinde gerçekleşti.