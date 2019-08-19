Ekim öncesi tohum ilaçlayarak geçimini sağlıyor

Kütahya'nın Aslanapa İlçesi Bezirgan köyünde yaşayan 57 yaşındaki İlyas Orhan, traktörün arkasına taktığı makina ile köy köy gezerek, ekim için ayrılan tohumları ilaçlayarak geçimini sağlıyor.

Doğduğundan beri çiftçilikle uğraştığını belirten İlyas Orhan, " 57 yaşındayım. 20 senedir ekilmek için ayrılan tohumları korunması için hasat sonrası ilaçlama yapıyorum. Hasat zamanı biter bitmez ekim ayına kadar devam ediyorum. Kendim ayrıca doğduğumdan bu yana çiftçilikle uğraşıyorum. Ek iş olarak tohum ilaçlıyorum. Sadece Bezirgan köyünde değil, Aslanapa'nın hemen her köyüne gidiyorum " diye konuştu.

Orhan, "Tohum ilaçlama da bir tonunda 30 lira alıyorum. Arpa, buğday ilaçlıyorum. Bulgurluk tohum eliyorum. İlaçlama makinemde tohumluk buğday, zayıf buğday, orta buğday, mercimek, ot tohumu, zayıf arpa, çavdar, orta arpa yulaf, tohumluk arpa, delice kırık tane şeklinde bir çok farklı bölüm bulunmakta. Ayrıca ilaç makinem elektrik ile çalışmakta ve traktörün arkasına takılmakta. Bölgemizde bu işi benden başka yapan yok. Vatandaşlarımız bu durumdan memnun. Ben bu işi yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA