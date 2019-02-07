Ekinci, kapalı çarşı esnaflarını ziyaret etti

İyi Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci kapalı çarşı esnaflarını ziyaret ederek destek istedi.

İyi Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Ekinci bu kapsamda son olarak, kapalı çarşı esnafını ziyaret etti.

Ekinci esnafları tek tek gezerek onların sorunlarını dinledi. Seçimlerde destek isteyen Ekinci, amaçlarının Battalgazi'ye hizmet etmek olduğunu aktardı.

Kaynak: İHA