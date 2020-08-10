Ekinci: Okulları açmak hem hayalimiz hem planımız

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakaları, son günlerde küresel çapta artış gösteriyor. Ülkemizde de artan vaka sayıları dikkate alındığında, öğrencilerin okullara dönmesi için yapılan çalışmaların yersiz olduğunu savunan vatandaşlar dikkat çekiyor. Bu eleştirilere bir cevap da Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'den geldi.

"ÖNCE SAĞLIK DİYEREK..."

Okulların açılıp açılmaması tartışmasının öğretmenler üzerinden gerçekleştirilmesinin yersizliğine değinen Ekinci, yazılı olarak yaptığı açıklamada "Normalleşme çalışmaları kapsamında okullarımızı öğrencilerimizle buluşturma çalışma ve planlamaları devam ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizim amacımız öncelikle okullarımızı açarak eğitim-öğretim faaliyetlerine biran önce başlayabilmektir. Bakanlığımızın hazırladığı takvime göre 17 Ağustos itibariyle özel okullarımızda telafi eğitimi, 31 Ağustos itibariyle tüm okullarımızda eğitim ve öğretimin başlaması öngörülmektedir. Bu takvimlerin dışında faaliyetlere izin verilmeyecektir. Bu kapsamda ilimizde de çalışmalar bakanlığımızın talimatları doğrultusunda sayın valimizin koordinesinde sürdürülmektedir Öğretmenlerimiz üzerinden okullar açılsın ya da açılmasın tartışması yapmayın. Öğretmenlerimiz istisnasız okullarını, öğrencilerini özlediler. Okullarımızı açmak hem hayalimiz, hem planımız. Önce sağlık diyerek tüm önlemleri alarak." ifadelerini kullandı.

"OKULLARIMIZDA BULUŞMAK DİLEĞİYLE"

Öğrencilerin okula dönmesi konusunda endişe duyan velilere, tüm eğitim çalışanlarının özverisini hatrılatan ve okulların parklardan, avmlerden daha güvenli olacağına dikkat çeken Ekinci, "Şuna emin olun ki okullarımızda yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz emanetiniz olan çocuklarımıza parklardan, AVM'lerden, arkadaş ortamlarından daha güvenli bir ortam sunacaklar ve sunmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Okullarımızda maske, temizlik ve mesafe kuralları azami titizlikle uygulanacak olup, diğer ortamlarda bu zorunlulukların uygulanmasında siz velilerimizin hem kendiniz için hem aileniz için bu hassasiyeti devam ettireceğinize inanıyoruz. Okullarımızda buluşmak dileğiyle, kurallara uyarak, sağlıklı bir eğitim ve sağlıklı bir gelecek diliyorum." dedi.

"MAAŞIN HELALDİR ÖĞRETMENİM!"

Twitter resmi hesabından yaptığı açıklamada öğretmenlere verilen ders ücretini eleştirenlere de değinen Ekinci, "Öğretmenlerin aldığı ders ücretini dert edenlere. Yaz tatilindeyiz. Öğretmenler sadece maaş alıyor. Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde çalışacak gönüllü istedi. 90 arkadaşımız hemen koştu. Maaşın helaldir öğretmenim, ücretin helaldir.