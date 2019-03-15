Ekinci’den adil yönetim vurgusu

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci Hidayet Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Ekinci, "Belediye Başkanlığını kim kazanırsa kazansın seçimden sonra parti rozetlerini çıkartıp kenarı koymalı ve birilerinin emri ile belediyeler yönetilmemeli" dedi.

Burada konuşan Ekinci, yerel seçimlerin beka meselesi olmadığını ifade ederek, "Kesinlikle genel için ve cumhurbaşkanlığı için herhangi bir önemi söz konusu değil bu seçimlerin. Bugün anlatıldığı gibi beka sorunu değil. Zaten beka sorununda bir endişe olsaydı bugün gerek iktidar gerekse de meclisimiz bu kadar rahat ve şu şartlarda bir seçim gündemi çıkartmazdı. Ama bu beka sorunu neden bu kadar konuşuluyor? Yapılan seçimlerde her defasında ya bir masumiyet ya bir mahrumiyet söz konusu olundu. Böyle bir algı üzerinden seçime gidilirdi. Bugünde algı ney beka sorunu, siz gerçekten böyle bir tehlike görüyor musunuz?" dedi.

Ekinci, belediye başkanlığını kazanan kişinin seçimden sonra parti rozetini çıkartması gerektiğini kaydederek, "Bugün Battalgazi Belediyemize bir başkan seçilecek ve bu arkadaş yerelde sizlere hizmet için seçilecek. Bu Belediye Başkanı ile beraber seçilen meclis üyeleri yine yerelde içinizden seçilip ve meclise katılan arkadaşlarımız olacak. Bunların tüm hedefi yerelde siz vatandaşımızın ihtiyaçlarını görüp ve bu ihtiyaçlara projelendirilip bunları hayata geçirmek için bir çalışma süreci olacak. Bunun genel ile hiçbir ilgi alakası yok. Bunun partiler ile de alakası yok ben her zaman söylüyorum asıl belediyelerin bağımsız olması gerek. Belediyeler partili olmaz belediyeler parti anlamında seçime gitse de kazandığı gün parti rozetini çıkartıp bir kenara atmalı. Aksi halde adil bir seçim, adil bir yönetim ve adil bir hizmet sunması mümkün değildir. Çünkü yereldeki hizmetlerin hiçbir tanesi kesinlikle siyasi veya partili olamaz. Bir ana konektör hattını düşünün bu hat denilebiliyor mu ki şu partiye hizmettir ve bu partilerde bunlardan faydalanmasın denilebilir mi ki? Bir ana yol açılıyor bu ana yolda sakın ha bu partiler geçsin bu partililer geçmesin deme lüksüne sahip mi insanlar öyle şeyler ile ayrıştırılır mı? Şuan da olmayan bir şeyi bize gerçekmiş gibi sunuyorlar. Sakın bu tür şeylere aldanmayın ve de inanmayın" diye konuştu.

Kaynak: İHA