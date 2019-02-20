Ekinci’den “anketlerde öndeyiz” vurgusu

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Hasanbey Caddesi üzerindeki esnafları gezerek destek istedi. Burada konuşan Ali Ekinci anketlerde önde çıktıklarını belirtti.

"Bizim bu gidişata dur dememiz gerekli" diyen Ekinci, "Artık halk bu beşli şebekeden yoruldu. Battalgazi için yenilikler şart. Biz halkımızın aklı ile alay eden insanlara dur diyeceğiz. Ben sizlere kendimi feda edeceğim. Biz sadece sizin oyunuzu değil desteklerinizi de bekliyoruz. Milletin iradesini hiçe sayan o beşli şebekeye karşı tepkimizi koymalıyız" ifadelerini kullandı.

"Her gün esnafımızı geziyoruz. Her kesimden tepki var ve herkes bizi destekliyor" diyen Ali Ekinci, "Aynı zamanda anketlerde yüzde yirmi öndeyiz. Artık millet tamam demiş ve karar vermiştir" şeklinde konuştu.

Yapılan anket sonuçlarına değinen Ekinci, "Hem partimizin yaptırmış olduğu anketlerde hem de bizim Battalgazi ilçemizde yaptırdığımız anketlerde önde çıkıyoruz. Milletimiz bu beşli şebekenin farkına varmıştır" diye konuştu.

Kaynak: İHA