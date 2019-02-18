Ekinci’den rekor açıklaması

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Ali Ekinci, Seçim Koordinasyon Ofisine gelen vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Ekinci, "Asıl rekoru halk kıracak" dedi.

Vatandaşların ekonomik, sosyal ve siyasal sıkıntılarını dinleyen İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Ali Ekinci, "Yaşanan sorunları gittiğimiz her yerde dile getiriliyor. Bu sıkıntıların çözümlerini iyi biliyoruz. Mevcut yapıya ulaşamadığınızı biliyorum. Bu yapıya sizler inşallah 31 Mart günü son vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

Mevcut yapının sürekli "rekor kıracağız" sözüne değinen Ekinci, "Sürekli rekor kırıyorlar. Bu mevcut yapı halkla dalga geçiyor. Halkın sorunlarını görmezden gelip "rekor kıracağız" diyen yapı 7 ay önce yapılan seçimlerden haberdar değilmiş gibi davranıyorlar. Siz yedi ay önce nasıl bir rekor kırdınız da şimdi rekor kıracağız, diyorsunuz" şeklinde konuştu.

31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlarına değinen Ekinci, "31 Mart'ta halktan kopuk olan bu mevcut yapıya inşallah halkımız iyi bir cevap verecektir. Asıl rekoru bu halk, halktan kopuk yapıya tokat gibi cevap verecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA