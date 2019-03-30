Ekinci’den seçim günü vurgusu

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ekinci seçmenlere son mesajını verdi. Çok yoğun bir seçim çalışması yürüten Ekinci, "İnşallah yarın akşam zafer bizim olacaktır" dedi.

Seçim gününün önemine değinen Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, "İki aydır her gün sokak sokak, cadde cadde, mahalle mahalle durmadan çalışıyoruz. Seçim günü inşallah milletimiz kararını verecektir. Bu süreçte Malatya'nın doğru yönetilmediğini dile getirdik. Battalgazi ilçemizi nasıl yöneteceğimizi anlattık. Projelerimizi açık bir şekilde ortaya koyduk. Artık söz milletimizindir" diye ifade etti.

Demokrasinin önemine değinen Ekinci, "Yarın seçim günümüzdür. Ülkemizin aslında demokrasi bayramıdır. Bayrama katılmamak olmaz. Kararsız olan insanlarımıza sesleniyorum. Lütfen sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. İnşallah Battalgazi'de yüzde yüz bir katılımla seçim günü geçiririz. Demokrasi bayramımız hepimize hayırlı olur inşallah" şeklinde konuştu.

Son olarak seçim sürecinde gidemediği yerler için özürlerini belirten Ali Ekinci, "Battalgazi ilçemizin 102 mahallesi var. Her gün günde üç mahalle toplantısı, esnaf ziyaretleri, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret, ev toplantıları gibi yoğun bir seçim süreci geçirdik. Ama mutlaka gidemediğimiz yerler oldu haliyle. Son iki ayda sabah 8'den gece 12'ye kadar durmadık. Bu kısa süreçte gidemediğimiz yerler için özürlerimi belirtmek istedim. Kusura bakmasınlar, inşallah 1 Nisan'dan sonra gidemediğimiz yerleri ziyaret edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA