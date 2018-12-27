Ekip otosunda cinsel saldırı davasında mütalaa açıklandı

Beylikdüzü'nde görevdeyken polis aracında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen polis memurunun yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı.

Beylikdüzü'nde devriye görevindeyken aynı araçta bulunan görevli polis memuru R.Y.'nin (28) yanında, P.T. (28) adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen polis memuru S.E.'nin (27) yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık S.E. ve olay anında orada bulunan R.Y. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen müşteki P.T, olaya ilişkin şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Olaya ilişkin esas hakkında Cumhuriyet Savcısı Ercan Altuncu mütalaasını okudu. Olay tarihinde mağdurun eve gitmek üzere yürürken polislerle karşılaştığını ve polislerin U dönüşü yaparak mağdurun yanına gittikleri belirtilen mütalaada, "Sanık S.E'nin aracın camını açarak mağduru gideceği yere kadar bırakmak için seslendiği, mağdurun önce binmek istemediği, sanığın ısrarı üzerine polis aracına yönelerek arka koltuğa oturduğu, polis memuru sanık S.E'nin evinden şarj aletini alacağını söylediği, mağdura kendisiyle eve gitmeyi teklif ettiği, mağdurun bunu istemediği, daha sonrasında sanığın şarj aletini aldığı, aracı hareket ettirerek ıssız bir bölgeye gittiği, aracı durdurarak yanına geçtiğini, mağdurun istemediğini söylediği ve engellemeye çalıştığı, sanığın mağdur ile cinsel ilişkiye girdiği, mağdurun araç dışına çıkarak üstünü giydiği, sanığın mağduru aldığı yere bıraktığı ve mağdurun iner inmez 155'i arayarak maruz kaldığı saldırıyı ihbarda bulunduğu ve polis merkezine giderek şikayetçi olduğu" ifadeleri yer aldı.

Mütalaanın devamında, "olay sonrasında araçta mağdur P.T.'ye ait genotip özellikler ile sanık S.E.'ye ait genotip özelliklerin karışık olduğu tespit edildiğine ilişkin uzman raporunun bulunduğu, sanık S.E. ile mağdurun HTS kayıtlarının mahkemeye getirtildiği, ancak sanığın beyanlarını doğrulayan bilgi bulunmadığı" aktarıldı.

Olay günü araçta bulunan tutuksuz sanık R.Y.'nin kamu görevini bırakarak, kendilerine tahsis edilmiş aracın amaç dışı kullanımına itiraz etmediğinin aktarıldığı mütalaada, "RY.'nin diğer sanığı engellemediği, amirlerine bildirmediği, resmi üniformalı bulunduğu, bu şekilde suç işleme kararı bulunan diğer sanığın eylemine iştirak ettiği, sanık S.E'nin "cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmayan hapis cezası, sanık R.Y'nin "cinsel saldırı" ve "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 8 yıla kadar cezalandırılmasını ve tutuklu sanık S.E'nin tutukluluk halinin devamını, diğer sanık R.Y'ninde tutuklanılması talep olunur" denildi.

"Rızasının olmadığı herhangi bir durum gerçekleştirmedim"

Söz verilen tutuklu sanık S.E., "Bir yıldır sadece rızam yoktur beyanıyla 155 beyanıyla cezaevindeyim. Rızasının olmadığı herhangi bir durum gerçekleştirmedim, mağdurum tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık R.Y. ise mağdurun araca bindiğinde samimi bir şekilde konuştuğunu ve evinin önünden geçerken inmediğini söylediği savunmasında, "Ben mesleğimden ihraç oldum S.E. tutuklu. Evinin önünde inmedi araçtan. Bir tepki vermedi" dedi.

Sanık S.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti tarafların savunmaları için duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA