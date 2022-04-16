Ekip Tahsis Memuru-Havayolları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ekip Tahsis Memuru-Havayolları görev tanımı nedir, Ekip Tahsis Memuru-Havayolları ne iş yapar, Ekip Tahsis Memuru-Havayolları olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ekip Tahsis Memuru-Havayolları mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ekip Tahsis Memuru-Havayolları Tanımı;

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Ekip Tahsis Memuru-Havayolları Maaşı Ne Kadar? 2022 Ekip Tahsis Memuru-Havayolları Maaşları

Ekip Tahsis Memuru-Havayolları maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ekip Tahsis Memuru-Havayolları maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ekip Tahsis Memuru-Havayolları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.15

Meslek Adı :

Ekip Tahsis Memuru-Havayolları

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Yapılan seferlere ve hava meydanlarının özelliklerine göre uçuş ekipleri tahsis eden, günlük uçuş programlarını basılı kağıtlara işleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ekip Tahsis Memuru işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hazırlanan tarifelere göre uçuşları, uçuş ekibinin isim ve ünvanlarını, uçağın kalkış saatini matbu forma işlemek,

b) Tarifede yapılan değişiklikleri dispeçerliğe bildirmek,

c) Uçak ekiplerini hareketten önce telefonla arayarak görevli olduklarını hatırlatmak,

d) Sefer iptalinde ekipteki elemanlara göreve gelmemelerini bildirmek,

e) Göreve gelmişler ise yedekler listesine yazarak hazır bekletmek,

f) Herhangi bir nedenle uçuşa katılmayan ekip elemanlarının yerine başkalarını tahsis etmek,

g) Günlük uçuş programını basılı kartlara işlemek,

h) Uçakta seyahat eden teşkilat personelini uçuş ekibine dahil etmek,

i) Günlük uçuş programlarını özeti niteliğindeki uçuş programına uçuş ekiplerini, isim ve unvanlarını, kalkış saatlerini yazmak ve daktilo ettirmek,

j) Diğer birimlere dağıtmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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