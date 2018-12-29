Ekipler, buzlanmaya karşı çalışma yapıyor

Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından yaşanan buzlanma nedeniyle belediye ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, karla mücadele ekiplerince aralıksız bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilerek, "Kar yağışının başlamasıyla birlikte ana güzergahlar başta olmak üzere şehir genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında köprülü kavşaklar ve yüksek kesimlerde solüsyon serimi gerçekleştirildi. Okul ve hastane çevreleri ivedlikle temizlendi. Yine çalışmalar doğrultusunda merkezi bölgelerden başlamak suretiyle kaldırımlarda kar küreme çalışması gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda 35 ton solüsyon, 150 ton tuz serimi gerçekleştirildi" denildi.

Belediye bünyesinde oluşturulan Karla Mücadele Kriz Masasının 24 saat aralıksız çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, emniyet birimleri ve muhtarlarla irtibat sağlanarak, ihtiyaçlar önceliğinde ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam edildiği aktarıldı.

Belediye toplu taşıma araçlarının güzergahlarında ulaşım hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürüldüğünü belirtilen açıklamada,"Vatandaşlarımızdan zorunluluk dışında toplu taşıma araçlarını kullanmalarını, trafiğe çıkacak araçların da kışlık kar lastiği takmalarını, don ve buzlanmaya karşı tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz"ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA