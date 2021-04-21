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  3. Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Kars'ta ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Kars'ta ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca Arpaçay İlçesi sınırları içerisinde bir eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Kars'ta ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan ihbar üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak şüpheli 1 kişi ise gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan silahlar, kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezi'ne gönderildi. Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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