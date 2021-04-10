Ekipler pandemi denetiminde! İstanbul'da sokak kısıtlaması kontrol altında

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri kent genelinde denetim yapıyor. İstanbul'da dün saat 21.00'de başlayıp 12 Nisan Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında kentte sakin bir gün yaşanıyor. Güneşli havanın da etkisiyle sahil kesimlerindeki parklarda bazı vatandaşların evcil hayvanlarını gezdirdiği, spor yaptığı gözlendi. Alışveriş için dışarıda bulunan vatandaşlar market, fırın gibi yerlerde yoğunluk oluşturdu. Sarıyer sahil kesiminde de fotoğraf çeken turistler manzarayı izlerken, bazı vatandaşların bisiklete bindiği, yürüyüş yaptığı ve koştuğu görüldü.

İZİN BELGELERİ KONTROL EDİLDİ

Gün boyu denetimlerini sürdüren polis ekipleri, dışarıda olan vatandaşların izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Ekipler, kentin ana noktalarında denetim yaparak, sürücülerin belgelerini inceledi. İzin belgeleri olmayanlara cezai işlem uygulandı. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kısıtlama kapsamında özellikle turistlerin yoğun olduğu Üsküdar sahili ve Kız Kulesi civarında denetim yaptı. Polis ekipleri, turistlerden pasaport, vatandaşlardan ise izin belgelerini göstermelerini isterken, yaya devriye görevini yapan ekipler de gördükleri vatandaşların istisna kapsamında olup olmadığını kontrol etti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı