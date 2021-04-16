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Ekipler ramazan denetiminde! Fırın ve marketler incelendi

Halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekipler gıda denetimleri için esnaf turu yaptı. Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde ilçe genelinde fırın ve marketleri denetliyor.

Ekipler ramazan denetiminde! Fırın ve marketler incelendi

Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gıda mühendisleri eşliğinde ilçe genelinde fırın ve market denetimi gerçekleştiriyor. Ekipler fırınlarda hijyen, ruhsat, gramaj, sosyal mesafe, marketlerde ise İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesi kapsamında denetim gerçekleştiriyor.

"ÖNCELİK HALKIN SAĞLIĞI"

Vatandaşların sağlığı için denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Önceliğimiz her zaman halkımızın sağlığı. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Aynı zamanda ekiplerimiz İçişleri Bakanlığımızın korona virüs salgını ile ilgili genelgeleri kapsamında ilçe genelinde denetimleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Denetimlerde ilçemiz genelinde kurallara uyulduğu görülüyor, tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Ekipler ramazan denetiminde! Fırın ve marketler incelendi

Ekipler ramazan denetiminde! Fırın ve marketler incelendi

Ekipler ramazan denetiminde! Fırın ve marketler incelendi

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